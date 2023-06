Bari, nasce la libreria dei materiali sostenibili per le imprese

(ANSA) - BARI, 05 GIU - Una 'libreria' piena di materiali ecosostenibili, che possono essere toccati, studiati e analizzati da studenti e imprese. E' la materioteca, prima struttura del genere in Italia, inaugurata nel dipartimento di Fisica dell'università Aldo Moro di Bari. Presenti, fra gli altri, il presidente di Confindustria Bari-Bat Sergio Fontana, il direttore del dipartimento di Fisica Roberto Belotti e il direttore dipartimento di Chimica Gerardo Palazzo.

Il progetto è nato da un'idea di Forethinking, acceleratore di ricerca e sviluppo per l'innovazione in ambito sostenibilità, e rappresenta un caso unico di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell'eco-design italiano. Da un lato le imprese potranno beneficiare dei nuovi materiali, che sono il risultato del costante lavoro dei ricercatori. Dall'altro il mondo dell'università potrà comprendere le necessità di sviluppo del mondo imprenditoriale in un'ottica green. "I materiali ecosostenibili verranno utilizzati e studiati in questa università e poi catalogati per essere messi a disposizione sia della piccole e medie imprese sia delle multinazionali - ha detto Fontana -. La sostenibilità non è una moda, ma una condizione anche per partecipare ai bandi del Pnrr".

Belotti ha evidenziato che "questa struttura nasce piccola, ma è pensata in grande. Deve essere un luogo nel quale osservare, toccare e sperimentare materiali nuovi, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità che è il grande tema del nostro millennio. L'idea è di passare dal virtuale al reale con strutture fisiche che possano essere visitate da studenti e imprese". Perché, ha evidenziato Palazzo, "vista la crescita della popolazione mondiale non è pensabile né restare fermi né tornare indietro, dobbiamo continuare a sviluppare tecnologie e materiali che ci permettano di progredire con un occhio di riguardo all'ambiente e al pianeta". (ANSA).