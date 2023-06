Al via il Festival delle culture del paesaggio nel cuore dauno

(ANSA) - BARI, 05 GIU - Da giovedì 8 a domenica 11 giugno il Festival delle culture del paesaggio torna con la sua seconda edizione nel cuore del Tavoliere delle Puglie. Quattro giorni e una notte di performance artistiche, seminari e racconti per discutere i temi urgenti del paesaggio nei vicoli di San Severo, lungo il tratturo L'Aquila - Foggia dalla Madonna di Belmonte alla taverna di San Paolo di Civitate, fino alla doganella di Serracapriola. Tema di quest'anno è la transumanza, "una liturgia ancora viva in queste terre, una delle più antiche pratiche umane che affonda alle origini del viaggio umano", come spiega il direttore artistico della manifestazione Davide Rondoni in una nota stampa.

Si inizia l'otto giugno alle ore 21 con la Notte dei transumanti - La vita qui e altrove nel chiostro del Mat Piazza San Francesco: i ritmi, i suoni, i canti e balli della tradizione popolare con Ambrogio Sparagna e Orchestra popolare italiana dell'auditorium Parco della musica di Roma, insieme a Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, e alla musica etnica internazionale di Rione Junno. Al festival anche gli incontri d'autore con, tra gli altri, lo scrittore e giornalista televisivo Andrea Caterini, autore del programma Rai Il provinciale e il critico e scrittore Paolo Lagazzi.

"Con il Festival delle culture del paesaggio 2023 ci poniamo l'obiettivo di contribuire alla promozione del territorio dell'alto Tavoliere e delle sue risorse naturali e culturali attraverso un tema fortemente identitario, che ne ha caratterizzato per secoli l'economia, la società e la cultura e che dovrà costituire uno dei capisaldi sui quali incentrare l'attività di programmazione di azioni e interventi di tutela e valorizzazione del territorio per gli anni a venire", commenta Francesco Miglio, sindaco di San Severo. (ANSA).