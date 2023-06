Bus in scarpata: finanziere, siamo vivi per miracolo

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - "Siamo vivi per miracolo": Biagio, luogotenente della Guardia di Finanza, era a bordo del bus della Flixbus con i figli Gaetano e Martina, diretti a Roma per una breve vacanza.

Parla a telefono con la moglie che da Copertino, in provincia di Lecce, chiede con apprensione rassicurazioni sulle loro condizioni di salute. Insieme ai figli è riuscito a trovare un varco verso l'esterno attraverso un vetro rotto.

Nella palestra del comune di Grottaminarda (Avellino) dove dalle cinque di stamattina sono stati trasferiti trenta dei trentasei passeggeri del bus, alcuni dei quali con lievi contusioni, sono in molti a dire di "aver visto la morte con gli occhi".

Carlino, partito da Lecce, è ancora scosso: "Mi sono aggrappato al sedile davanti tenendo le gambe alzate. È stata la mia fortuna: ho evitato che uno sedili scardinati in seguito all'impatto mi travolgesse". (ANSA).