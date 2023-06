Uniba e Pugliapromozione insieme per la formazione nel turismo

(ANSA) - BARI, 01 GIU - L'Università degli studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione lavoreranno insieme per la realizzazione di attività di formazione (master, short master e seminari) in grado di intercettare e soddisfare le richieste della filiera turistica.

È questo l'obiettivo dell'accordo sottoscritto oggi dal rettore Stefano Bronzini e dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, con l'intervento dell'assessore al Turismo Gianfranco Lopane.

Una collaborazione dalla durata di tre anni che, si legge nel comunicato del rettorato, vuole perseguire una visione del turismo legato ad una dimensione territoriale, sociale, culturale ed economico, in grado di fornire ai futuri operatori una formazione trasversale.

"Coniugare l'esigenza di valorizzare il patrimonio culturale di un territorio con la domanda turistica, l'offerta culturale e la sostenibilità è la sfida che bisogna vincere. Questa collaborazione segna l'avvio di un percorso che vuole andare esattamente in questa direzione", ha detto Bronzini.

"Collaborare con le università della Puglia significa abbracciare una strategia turistica che mette al centro i nostri giovani e la formazione delle competenze che il mercato richiede" ha dichiarato Lopane. "L'accordo triennale - continua - ci permette di pianificare in un mercato che si consolida ed ha bisogno di nuove figure professionali".

"Attraverso questo accordo ci facciamo portavoce del fabbisogno crescente di risorse umane qualificate da parte della filiera turistica - ha sottolineato Scandale - Riteniamo indispensabile sviluppare a livello didattico nuovi saperi più vicini e coerenti con quanto le aziende chiedono". (ANSA).