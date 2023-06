Hunter, Molinari,De Piscopo protagonisti di Racconti al Medimex

(ANSA) - TARANTO, 01 GIU - Steve Hunter che racconta Lou Reed, Simona Molinari in un omaggio a Burt Bacharach, Tullio De Piscopo e Valentina Magaletti impegnati in un Drum Summit, i Baustelle che ricordano Lucio Battisti e Serena Brancale che rende omaggio alle regine della Black Music: sono i protagonisti dei Racconti, appuntamenti dedicati ad artisti, scene e periodi che hanno lasciato un segno, in programma nell'ambito del Medimex 2023, che si svolgerà a Taranto dal 13 al 18 giugno.

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese. Protagonisti dei live saranno Echo and the Bunnymen, Diodato, The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e The Cult.

Primo appuntamento della rassegna Racconti mercoledì 14 giugno alle ore 19.15 al MArTA, il museo archeologico nazionale di Taranto. Ernesto Assante, Gino Castaldo e Steve Hunter dialogheranno nell'incontro dal titolo Lou Reed Underground di velluto. Un'occasione per ripercorrere l'avventura di uno dei più grandi artisti del Novecento con il chitarrista del disco manifesto Rock 'n' Roll Animal del 1973.

Lo stesso giorno, alle ore 21, al Teatro Fusco, l'incontro su Burt Bacharach. Il grande cuore della canzone con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Simona Molinari.

Giovedì 15 giugno, alle 21 al Teatro Fusco, Drum Summit con Ernesto Assante, Tullio De Piscopo e Valentina Magaletti.

Venerdì 16, alle ore 19, Lucio Battisti: il compleanno della grande canzone italiana con Ernesto Assante, Gino Castaldo e i Baustelle.

Infine, sabato 17 giugno, alle ore 19 al Teatro Fusco, Le regine della Black Music: da Aretha Franklin a Beyoncé con Gino Castaldo e Serena Brancale. (ANSA).