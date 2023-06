Calcio: Bari, 46mila biglietti venduti per gara con SudTirol

(ANSA) - BARI, 01 GIU - La gara di ritorno della semifinale play off tra Bari e SudTirol si giocherà davanti ad un cornice di pubblico importante: il club pugliese ha fatto sapere che oggi pomeriggio alle 17,30 erano stati già venduti 46mila biglietti per la partita in programma domani sera al San Nicola, alle 20.30.

Intanto il gruppo leader della curva biancorossa, I seguaci della Nord, ha diffuso una nota per invitare la piazza sportiva a stringersi intorno alla squadra: "Domani sera affronteremo una tra le più importanti battaglie combattute negli ultimi anni.

Chiamiamo, quindi, a raccolta tutta la città, invitandola a stringersi, ancora una volta, attorno alla squadra. Coloriamo di biancorosso l'intero stadio, indossiamo le nostre sciarpe, sventoliamo i nostri vessilli biancorossi, tiriamo fuori la voce in tutti i settori dello stadio; accompagniamo i cori della Nord, fischiamo il possesso palla degli avversari ed esplodiamo in un boato ad ogni recupero palla dei nostri".

"E in caso di difficoltà, aiutiamo i ragazzi cantando più forte e rendendo ancor più dura la vita agli avversari", è scritto nel documento diffuso sui social. (ANSA).