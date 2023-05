Un murale di 32 metri valorizzerà i silos del porto di Bari

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Partirà a fine giugno il progetto di riqualificazione e valorizzazione dei silos presenti nel porto di Bari. Sarà l'artista australiano Guido van Helten, uno tra i più importanti esponenti mondiali del settore, l'autore di un murale fotorealistico sulle pareti dei 16 silos individuati, ciascuno dei quali misura circa 32 metri di altezza per un diametro di otto metri. Il progetto è stato presentato questa mattina a Bari dal presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi. Presenti, fra gli altri, l'artista e l'assessore comunale alla Cultura Ines Pierucci.

L'iniziativa, supportata dal Comune di Bari, rientra nell'ambito di un accordo di collaborazione stipulato tra l'autorità e agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione, con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione, promozione e comunicazione del territorio e del suo patrimonio materiale e immateriale attraverso un'opera artistica di rigenerazione urbana che sarà espressione dei valori legati all'identità regionale e alla memoria collettiva. La definizione dell'opera è arrivata dopo un lungo e articolato percorso di condivisione che l'artista ha compiuto con il territorio e con la cittadinanza.

"Esiste un legame ancestrale e viscerale tra Bari e il suo mare - ha commentato Patroni Griffi -. I murales non solo avranno un impatto visivo impressionante, ma celebreranno l'identità dei luoghi. I nostri silos non solo saranno funzionali al passaggio delle merci, ma diventeranno anche un punto di riferimento culturale e turistico". (ANSA).