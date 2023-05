Al via le finali di Miss mondo Italia, a Gallipoli 120 candidate

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Con l'arrivo a Gallipoli delle 120 candidate provenienti da ogni parte della penisola è ufficialmente partito Miss mondo 2023, il concorso di bellezza nazionale che mette in palio fascia, corona e il diritto di rappresentare l'Italia alla finale internazionale di Miss world.

Il primo step della fase finale interesserà tutte le 120 candidate che, dopo diverse prove, diventeranno 50: di queste, solo 25 miss saranno scelte per lo show finale dell'11 giugno nell'ecoresort Le Sirenè dove sarà decretata la vincitrice.

Giovedì 1 giugno sarà la vola del tour motivazionale Non ci ferma nessuno con l'inviato di Striscia la notizia Luca Abete.

In serata, alle ore 21, all'ecoresort Le Sirenè si terrà l'evento per decretare le 50 finaliste. Le miss dovranno cimentarsi in tre discipline, a ciascuna delle quali è associata una fascia speciale: Talent, Sport e Model, rispecchiando il format adottato da Miss world.

Le informazioni sul concorso sono disponibili su www.missmondo.it, che si presenta con una nuova veste grafica, e i daily si potranno seguire su facebook @MissMondoItalia, e instagram @MissMondoItalia.

La serata finale sarà presentata dallo chef e conduttore tv Simone Rugiati. Tanti gli ospiti attesi: dal cabarettista Dado alla solista dei Matia Bazar Roberta Faccani; da Fabio Mancini, modello della maison Armani, alla miss mondo in carica Rebecca Arnone. (ANSA).