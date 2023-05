Taekwondo: Mondiali a Baku, Dell'Aquila vuole tenersi l'oro

(ANSA) - BAKU, 29 MAG - Vito Dell'Aquila, campione del mondo in carica nella categoria -58kg, si appresta ad esordire domani ai mondiali di taekwondo di Baku. La competizione iridata è sempre molto complicata per i tanti partecipanti in gara, ma Dell'Aquila è determinato a dimostrare il suo valore ed a difendere il suo status di campione.

Insieme all'azzurro, domani, saranno in gara Maristella Smiraglia che si cimenterà nella categoria -73kg, mentre Natalia D'Angelo scenderà sul quadrato nella categoria -67kg. Nel frattempo, oggi, nella categoria -57kg, ha gareggiato Giada Al Halwani. Dopo una vittoria convincente nel primo incontro contro la lettone Inese Tarvida, si è fermata agli ottavi di finale contro l'uzbeka Madina Mirabzalova.

Ma il taekwondo non si limita solo alle competizioni tradizionali. Nel weekend si è tenuta anche la gara di esordio di Daniel Madonia, atleta della nazionale eSports di Taekwondo, la eFITA. Madonia è stato impegnato nella tappa di Chicago del Tekken World Tour, uno dei più prestigiosi tornei di eSports nel mondo. L'atleta italiano ha ottenuto un risultato storico, classificandosi quarto. Questo piazzamento così elevato in un torneo negli Stati Uniti rappresenta un traguardo senza precedenti per l'Italia nel campo degli eSports. (ANSA).