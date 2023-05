Europei pallavolo, Decaro, ' è un onore accogliere la nazionale'

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Bari si prepara alla grande vetrina del volley internazionale, con l' Europeo di pallavolo maschile (al PalaFlorio dal 9 al 12 settembre prossimi con ottavi e quarti di finale): per avvicinarsi a questo evento è stata esposta a Bari (in Piazza Libertà, nella parrocchia della Resurrezione e a Torre Quetta), a Polignano a Mare e a Monopoli la coppa dei campionati Europei maschili, vinta dagli azzurri nel 2021.

Il trofeo stamattina è stato lo sfondo dell'incontro che si è tenuto a Palazzo di città a Bari, alla presenza del sindaco Antonio Decaro, del presidente nazionale Fipav Giuseppe Manfredi e dell'ambassador della tappa, Lorenzo Bernardi, per presentare la fase barese del torneo continentale che avrà inizio a Bologna il 28 agosto, e che con grande probabilità vedrà arrivare in Puglia la nazionale campione del mondo di Fefè De Giorgi.

"Sarà per noi un onore e un grande piacere - ha dichiarato Decaro - accogliere la nostra nazionale che torna in campo per le partite di avvicinamento all'Europeo". "Nel frattempo sosterremo - ha aggiunto - tutti gli eventi promossi sui territori che puntano a coinvolgere i cittadini in questa fase di preparazione dei campionati oltre ad avvicinare adulti e bambini ai valori dello sport".

Giuseppe Manfredi, presidente Fipav e originario della provincia di Bari, ha colto l'occasione per indicare le aspettative del movimento per la stagione in corso: "Il 2022 è stato un anno eccezionale ora si lavora per il 2023. Chiedo alle amministrazioni di investire sugli impianti per dare sempre più possibilità ai piccoli di praticare sport".

"Ho vinto tanto perché giocavo con dei campioni. Indossare la maglia Azzurra - ha spiegato Bernardi - è l'emozione più forte per chi fa sport". (ANSA).