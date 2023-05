Ballottaggi, affluenza in calo in tutta la Puglia

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Urne ancora aperte in otto comuni pugliesi per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali.

Si vota fino alle 15 a Brindisi, unico capoluogo, Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci, Valenzano, Bisceglie e Carovigno.

L'ultimo dato sull'affluenza, relativo alle 23.00 di ieri era al 38,96% in tutta la Puglia, in linea con il dato nazionale (fermo al 37,51%). L'affluenza è in calo rispetto al primo turno: a Brindisi, dove a sfidarsi sono Pino Marchionna del centrodestra e Roberto Fusco in corsa con Pd e M5s, alle 23 di ieri aveva votato il 32,42% degli aventi diritti al voto. Al primo turno il dato si attestava al 42%.

Affluenza in calo anche nella provincia di Bari, dove l'affluenza è ferma al 42,13% con il dato più basso registrato a Valenzano (36,97%). A Bisceglie, unico comune al ballottaggio della Bat, alle 23 l'affluenza era al 37,51% (contro il 48,13% del primo turno). (ANSA).