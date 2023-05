Al Leverano in Fiore spettacoli e aiuti per alluvionati

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Trecento fioristi da tutto il mondo si riuniranno dal 2 al 4 giugno al Leverano in Fiore, la manifestazione dell'arte fioraia del comune nel Leccese. Ama è il tema della quarantesima edizione, che vede due importanti novità: i fondi devoluti alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna e la presenza, nel Salento, di artisti fioristi ucraini e russi che gareggeranno insieme.

Due i premi che verranno consegnati: la gara Arteflorando, organizzata dalla Ivan Bergh Floral School, premierà i fioristi provenienti da Italia, Polonia, Estonia, Ucraina, Russia, Repubblica ceca, Slovenia, Olanda, Lettonia, Belgio, Ungheria, Finlandia; le aziende locali saranno invece come di consueto protagoniste del premio Leverano in Fiore.

Strade, piazze, vicoli del centro saranno vestiti di sculture floreali, con luminarie e spettacoli a tema per tutte le serate dell'iniziativa. La torre di Federico II sarà invece teatro di uno spettacolo di luci, Luminarie in Fiore.

"Siamo gente semplice abituata a lavorare sodo ogni giorno da sempre, non siamo usi ai palchi e ai riflettori, ma vedere splendere di luce la nostra comunità grazie al messaggio che dal nostro quotidiano e dai nostri gioielli, i fiori, viene fuori, è un'emozione straordinaria, che fa vibrare l'anima. Con l'evento testimoniamo che siamo una comunità viva e piena di bellezza", ha dichiarato in una nota Antonio Paglialunga, presidente dell'associazione Leverano in Fiore. (ANSA).