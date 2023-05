Serie A: Monza-Lecce 0-1

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Con un gol di Colombo su rigore, concesso all'undicesimo minuto di recupero da Doveri dopo intervento dei colleghi della videoassistenza, il Lecce vince a Monza e conquista la salvezza con una giornata di anticipo sulla fine della Serie A. . Il Monza vede così svanire, almeno per ora, l'ottavo posto e per sperare di conquistarlo all'ultima giornata dovrà battere l'Atalanta nel derby lombardo e sperare in un risultato negativo di Torino e Fiorentina.

A rendere ancor più 'thriller' la partita di oggi il fatto che il Monza, con Gytkjaer, ha fallito un rigore parato da Falcone.

Poi il, colpo di scena nel recupero, sempre dal dischetto ma a favore dei giallorossi del Salento. (ANSA).