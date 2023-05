Baroni, 'Lecce salvo, è la squadra più giovane di A'

(ANSA) - MONZA, 28 MAG - "Quando Colombo si è recato sul dischetto, ho guardato Romagnoli e gli ho detto che avrebbe sicuramente fatto gol".

Marco Baroni racconta a Dazn gli istanti che hanno segnato la salvezza del suo Lecce, con la vittoria all'ultimo respiro a Monza: "Hanno dato la palla al più giovane, è stato un gesto molto bello e che rappresenta bene questo gruppo. Siamo la squadra più giovane in A, la quinta più giovane in Europa. Non avevamo un bagaglio di esperienze per gestire questi momenti, è una vittoria di tutti". "Quando ho iniziato questa avventura - dice ancora l'allenatore del Lecce - ho guardato negli occhi Corvino e ho visto un lupo come me, con tanta voglia: mi si è aperto un sogno e ho lavorato duramente per coronarlo". (ANSA).