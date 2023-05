Ballottaggi, a Brindisi alle 19 affluenza in calo del 10%

(ANSA) - BARI, 28 MAG - E' in deciso calo l'affluenza ai ballottaggi a Brindisi dove si contendono la carica di primo cittadino il candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna e quello di Pd e 5 Stelle Roberto Fusco. Alle ore 19 l'affluenza era del 24.46% rispetto al 34.67% della stessa ora del primo turno. Brindisi è l'unico comune capoluogo in cui si vota in Puglia, dove i seggi sono aperti anche ad Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci, Valenzano, Bisceglie e Carovigno. Le urne resteranno aperte fino alle 15 di lunedì. (ANSA).