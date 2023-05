Vescovo Taranto a Mosca il 10/7, donerà bassorilievo san Nicola

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Un bassorilievo raffigurante San Nicola, patrono di Bari molto venerato in Russia, sarà portato a Mosca da una delegazione pugliese guidata dall'arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro, che lo consegnerà il 10 luglio alle autorità religiose locali. Il vescovo di Myra sarà il messaggero di pace della missione voluta dall'associazione culturale 'L'isola che non c'è' fondata dal giornalista Franco Giuliano (alla quale aderiscono oltre 280 personalità del mondo accademico, della cultura, della diplomazia e della chiesa).

Si tratta - è detto in una nota - della seconda iniziativa di pace dopo quella che dell'aprile scorso a Kiev. Il 26 aprile, nel corso di una solenne cerimonia religiosa nella cattedrale della capitale ucraina, alla presenza dell'arcivescovo superiore Svjatoslav Ševčuk e dell'ambasciatore Pier Francesco Zazo, la delegazione italiana consegnò l'opera raffigurante San Michele Arcangelo, patrono della capitale ucraina e messaggero di pace.

L'opera, come quella che sarà portata a Mosca, è dello scultore Cosimo Giuliano.

Il bassorilievo destinato a Mosca raffigura due miracoli del santo di Mira, caro ai fedeli di Oriente e Occidente: nella formella di sinistra, il miracolo della resurrezione di tre bambini morti istantaneamente cadendo da un albero; in quella di destra il salvataggio di alcuni marinai sorpresi in alto mare da una terribile terribile tempesta.

"L'opera destinata a Mosca - spiega Franco Giuliano - dopo un periodo di esposizione nella cattedrale di Bari, verrà trasferita nella capitale russa grazie alla collaborazione del nostro ambasciatore a Mosca, Giorgio Starace". Mentre, sulla destinazione finale del bassorilievo di San Nicola (se collocato in una chiesa cattolica o ortodossa) l'associazione vuole ancora mantenere il riserbo. "Su questo aspetto - conclude Giuliano - ci sta lavorando mons.Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca". (ANSA).