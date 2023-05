Lanciano petardi e fumogeni, daspo per 4 ultras dell'Andria

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Quattro ultrà della squadra di calcio Fidelis Andria sono stati raggiunti da Daspo della durata di tre anni perché - secondo quanto emerso dalle indagini della polizia - avrebbero lanciato fumogeni e petardi all'indirizzo dei tifosi avversari prima e dopo la gara contro il Pescara dello scorso 12 febbraio, valida per il girone C del campionato di Lega pro. Un centinaio di ultrà andriesi, alcuni con il volto parzialmente coperto, avrebbero raggiunto l'area parcheggio dello stadio cittadino Degli ulivi in cui si trovavano i circa 200 tifosi della squadra avversaria con "il chiaro intento di avere un contatto fisico" con loro, evidenzia la polizia. In testa al gruppo dei supporter di casa c'erano i quattro colpiti da daspo. Avevano i volti coperti e un "atteggiamento provocatorio e offensivo nei confronti dei tifosi ospiti". Il daspo vieta l'accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ed europei in cui si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche. (ANSA).