Finanza scopre discarica abusiva ampia 25mila metri quadri

(ANSA) - LECCE, 27 MAG - Mobili, infissi, elettrodomestici, manufatti in cemento e materiale isolante sono alcuni dei rifiuti che venivano stoccati in una discarica abusiva di 25mila metri quadri sequestrata dalla Guardia di finanza a Galatina, in provincia di Lecce. Il presunto responsabile dell'illecito smaltimento, amministratore di una srl attiva nel settore edile, è stato segnalato alla procura di Lecce con l'accusa di gestione di rifiuti non autorizzata.

I finanzieri hanno scoperto la discarica attraverso servizi di perlustrazione e rilevamenti video-fotografici con cui hanno individuato una cava profonda circa 24 metri, per una volumetria complessiva di oltre 600.000 metri cubi, destinata all'illecito smaltimento dei rifiuti.

Sono in corso accertamenti dei finanzieri sia per calcolare a quanto ammonta l'evasione della ecotassa, sia sulla classificazione dei rifiuti rinvenuti. (ANSA).