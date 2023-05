Valditara, 'con il dimensionamento non chiuderemo le scuole'

(ANSA) - BARI, 26 MAG - "Il dimensionamento è una misura che ci è imposta dalla Commissione europea. Rispetto a quanto previsto dalla legge attuale, la Puglia guadagnerà dieci autonomie scolastiche". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso dell'evento La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro, in corso a Bari.

"Con il dimensionamento non chiuderemo le scuole - ha precisato - ma razionalizzeremo le reggenze". "In Puglia - ha concluso - ci sono 51 reggenze, in tutta Italia sono 860. Noi vogliamo eliminare le reggenze in modo che ogni dirigente lavori su una scuola". (ANSA).