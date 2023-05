Motonautica, in Puglia la tappa finale della Venezia-Montecarlo

(ANSA) - BARI, 26 MAG - La tappa conclusiva della Venezia-Montecarlo di motonautica si terrà in Puglia, a Rodi Garganico, in provincia di Foggia, il 23 luglio prossimo: alla competizione, che partirà il 21 luglio dallo storico Arsenale di Venezia, prenderanno parte anche due ex campioni dello sci azzurro, Alberto Tomba e Kristian Ghedina.

Questo il programma: il ritrovo delle imbarcazioni e degli equipaggi è in cartellone il 20 luglio al porto turistico di Jesolo, con partenza il giorno successivo dall'arsenale di Venezia. L'arrivo avverrà a Rodi Garganico, il 23 luglio, con tappe intermedie a Cervia e San Benedetto del Tronto.

Oggi i due ex sciatori si sono ritrovati con tutto l'equipaggio del Tornado 50S al gran completo, iscritto al prologo della Venezia-Montecarlo con l'imbarcazione numero 1.

Con loro i campioni di motonautica Giampaolo Montavoci e Maurizio Bulleri, oltre ad Alessandro Correggiari e Daniele Parisi di Tornado Yachts. (ANSA).