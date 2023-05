Diritti e infanzia, i piccoli studenti incontrano Decaro

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Piccoli cittadini crescono. A 32 anni dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli alunni di due quarte elementari della scuola Piccinni hanno incontrato il sindaco di Bari Decaro, a cui hanno espresso una serie di considerazioni sui diritti dell'infanzia e su come questi diritti siano ancora negati in molti Paesi del mondo. Durante l'incontro, che si è svolto a palazzo di Città, hanno riflettuto sulle condizioni dei bambini meno fortunati, che anche in Italia e a Bari, per condizioni familiari o per la fragilità del contesto di provenienza, sono costretti a crescere troppo in fretta.

L'incontro rientra nell'iniziativa Diritti in comune, organizzata da Unicef Italia con il patrocinio di Anci per celebrare l'anniversario della Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991.

All'evento hanno partecipato i presidenti delle commissioni Pari opportunità, Silvia Russo Frattasi, e Welfare, Domenico Scaramuzzi, e Silvana Calaprice, tutore civico per la tutela dei diritti dell'infanzia.

L'incontro si è concluso con l'invito del sindaco a partecipare all'inaugurazione del parco Maugeri in programma il prossimo 4 giugno: un'occasione per vivere insieme un nuovo spazio pubblico che viene consegnato alla comunità dopo ingenti lavori di bonifica e riqualificazione, una nuova area verde attrezzata per il tempo libero e lo sport nel cuore del quartiere Libertà. (ANSA).