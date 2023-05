Exprivia, calano reati informatici in primo trimestre 2023

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Nei primi tre mesi del 2023 sono in diminuzione i reati informatici ma i dispositivi esposti in rete aumentano e sono poco protetti. È quanto emerge dal nuovo 'Threat Intelligence Report' elaborato dall'osservatorio cybersecurity di Exprivia che prende in considerazione 122 fonti aperte tra siti di aziende colpite, siti pubblici di interesse nazionale, agenzie di stampa online, blog e social media.

Secondo il rapporto stilato dal gruppo Ict pugliese, tra gennaio e marzo calano del 44% i fenomeni di cybercrime, con 308 casi rispetto ai 547 dell'ultimo trimestre dello scorso anno e con il mese di marzo che registra, da solo, quasi la metà dei casi (137).

Rispetto allo stesso periodo del 2022, gli attacchi si sono addirittura dimezzati (-53%), gli incidenti sono diminuiti di oltre il 70% e le violazioni della privacy del 37%. Nello specifico, nei primi tre mesi dell'anno si sono verificati 192 attacchi, dei quali 104 andati a buon fine e 12 violazioni della privacy. "È vero che la quantità di fenomeni rilevati rispetto al passato è decisamente inferiore, tanto che non si registrava un numero di incidenti così basso da settembre 2021 - commenta Domenico Raguseo, direttore Cybersecurity di Exprivia - tuttavia, non dobbiamo assuefarci al crimine informatico, soprattutto nel momento in cui i dispositivi connessi alla rete aumentano". Dal rapporto si evince che sul territorio italiano aumentano del 13% i dispositivi IoT connessi in rete, circa otto milioni, con maggiore probabilità di essere attaccati dagli hacker. Per gli esperti dell'osservatorio cybersecurity di Exprivia, il settore maggiormente preso di mira dagli attaccanti nel primo trimestre dell'anno è stato quello Software/Hardware con ben 99 casi. Al secondo posto, quello della pubblica amministrazione con 89 casi, in crescita del 59% rispetto al periodo ottobre-dicembre dello scorso anno; al terzo posto, con 31 fenomeni, il settore finance. Il furto dei dati è tornato al primo posto tra i danni causati dagli hacker, con il 65% dei casi totali (201 fenomeni sui 308 totali); un dato comunque in calo di oltre il 50% rispetto alla rilevazione precedente (424).

