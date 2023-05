Peter Cameron ospite dell'anteprima del Festival libro possibile

(ANSA) - VIESTE, 24 MAG - Sarà lo scrittore americano Peter Cameron l' ospite dell'anteprima del Festival libro possibile 2023, in programma il prossimo 26 maggio (ore 18.30) al Cineteatro Adriatico di Vieste, in provincia di Foggia. Cameron, già in tour in Italia, presenterà il suo nuovo libro 'Che cosa fa la gente tutto il giorno?' (Adelphi), uscito il 16 maggio, e sarà introdotto sul palco da Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile, accompagnando il pubblico "in un viaggio nei meandri dell'essere umano".

Lo scrittore inaugurerà così gli appuntamenti in lingua inglese che, per la prima volta, arricchiranno il calendario della 22esima edizione dello stesso festival, in programma dal 5 all'8 luglio a Polignano a Mare (Bari) e dal 18 al 22 luglio a Vieste, dove nella piazzetta Petrone, ci sarà uno spazio integralmente dedicato agli incontri in lingua inglese che si terranno nella serata del 18 luglio. (ANSA).