Operai morti: travolti da costone roccia durante uno scavo

(ANSA) - MONOPOLI, 24 MAG - Sono Vito Germano di 64 anni, e Cosimo Lomele di 62, le vittime dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Monopoli, in provincia di Bari, all'interno di un cantiere edile. Secondo una prima ricostruzione, i due operai si trovavano all'interno di uno dei vasti scavi per le condutture dell'impianto fognario di un nuovo complesso edilizio, quando un costone roccioso si è staccato e li ha travolti.

Inutile ogni tentativo di soccorso dei sanitari intervenuti.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del commissariato di Monopoli, i vigili del fuoco e il personale dello Spesal dell'Asl Bari. Germano e Lomele erano ntrambi sono originari di Conversano, comune del sud Barese. (ANSA).