Conte a Brindisi, 'a città serve politica non clientelare'

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Il presidente del M5s Giuseppe Conte questa mattina a Brindisi ha incontrato cittadini e commercianti con il candidato sindaco Roberto Fusco, sostenuto dal Movimento e dal Partito democratico, che sarà impegnato nel ballottaggio contro il candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna.

"Brindisi - afferma Conte su facebook - ha davvero bisogno di una svolta verso una politica non clientelare, che sia basata su progetti concreti. Una città più verde, più pulita, che valorizzi il turismo, riqualifichi il porto, per una vera rigenerazione e riqualificazione urbana che coinvolga tutti i cittadini".

L'ex premier sottolinea che, "insieme al nostro candidato Roberto Fusco, ho incontrato cittadini e commercianti di Brindisi. La biblioteca, i negozi lungo viale Commenda, il mercato coperto del quartiere omonimo e poco fa una pausa pranzo alla cooperativa Sociale Onlus Eridano, che svolge un lavoro importantissimo per l'integrazione delle persone con disabilità".

Infine, rivolge un invito alla cittadinanza: "Vi aspetto per parlarne insieme più tardi, alle 17.30, in piazza Vittoria".

