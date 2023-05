Bandiere a mezz'asta alla Regione Puglia per vittime alluvione

(ANSA) - BARI, 24 MAG - In occasione della giornata di lutto nazionale proclamata dal Consiglio dei ministri in ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, a Bari sono state poste le bandiere a mezz'asta nella sede della Regione Puglia di via Gentile e della Presidenza sul lungomare Nazario Sauro. (ANSA).