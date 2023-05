Al via a Bari Levante For, prima fiera del fumetto e cosplay

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Parte sabato prossimo a Bari la prima edizione di Levante For, che per due giorni trasformerà la Fiera del Levante nel punto di riferimento della cultura pop, fra fumetti, games e cosplay. A partire dalle 10 comincerà il programma ricco di incontri, attività, conferenze ed eventi suddivisi fra area Palco, area Meet&Greet, area Japan e tre aree Talk. fra gli spettacoli di punta in programma sabato, nell'area Palco, il contest K-Pop, la sfilata cosplay e, alle 20, il concerto di Immanuel Casto e Romina Falconi. Per domenica 28 maggio prevusti invece gli show dei content creator Nick Radogna, Sabaku no maiku e Fraws di "Parliamo di videogiochi", oltre alla classica gara cosplay e, sempre alle 20, il concerto delle Stelle di Hokuto. L'area Meet&Greet permetterà invece di incontrare dal vivo i propri beniamini e ospiti della manifestazione. Quanto all'area Japan, ospiterà un fitto calendario con workshop di origami, lezioni di lingua giapponese e lezioni teoriche di cucina orientale. Le tre aree Talk saranno il quartier generale del Mensa Italia (area Coruscant), ma anche il punto di riferimento di dibattiti sul fumetto (area Gotham), alla presenza del fumettista Rafa Sandoval che ha disegnato la locandina dell'evento, e di proiezioni (area Mondstadt).

Prevista anche un'area ludica con giochi da tavola classici e di più recente pubblicazione, tornei di Magic, partite professionali e introduttive di Dungeons & Dragons. A fare da padrona nell'area modellismo sarà, infine, la sesta mostra concorso di modellismo statico che vedrà arrivare concorrenti da tutta Europa con le loro creazioni. (ANSA).