Percorsi di cura comuni per le malattie neurodegenerative rare

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Gestire percorsi di cura per le malattie neurodegenerative rare in Albania e Montenegro è l'obiettivo del progetto Phase. Cofinanziato dall'Unione europea e coordinato dal Policlinico di Bari, il progetto sarà seguito, per la parte scientifica, dal centro per le malattie neurodegenerative e invecchiamento cerebrale dell'università di Bari (Uniba). Il centro, infatti, ha sviluppato una piattaforma clinico-diagnostica di "elevato livello e in grado di soddisfare i rigorosi requisiti per la conduzione di trial clinici", si evidenzia in una nota.

Il centro ha sede nell'ospedale Panico di Tricase, in provincia di Lecce, ed è diretto dal professor Giancarlo Logroscino che, nei giorni scorsi, ha già tenuto due sessioni formative in Montenegro e Albania, rivolte a medici e ricercatori dei due paesi coinvolti, nell'ambito di 'Pilota 2', iniziativa destinata alla formazione di neurologi, psicologi e operatori sanitari impegnati nella cura di Sla e Alzheimer monogeniche. La collaborazione con Albania e Montenegro, dunque, offrirà l'opportunità di approfondire la conoscenza delle malattie e di contribuire al trasferimento delle esperienze cliniche del centro salentino per una migliore presa in carico dei pazienti. (ANSA).