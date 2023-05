Cgil Puglia, strutturare Centro salute mentale di Latiano

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Maggiore attenzione al tema della salute mentale e dell'integrazione sociosanitaria territoriale.

A chiederla è Cgil Puglia che ieri ha sostenuto il il sit-in organizzato dall'associazione 180Amici Puglia davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia. La manifestazione è stata indetta per chiedere di proseguire, strutturandola, l'esperienza del Centro diurno sperimentale pubblico 'Marco Cavallo' di Latiano (Brindisi). Il centro, che si occupa di salute mentale, "da anni manda avanti un'esperienza riconosciuta a livello nazionale - spiega Cgil Puglia in una nota - come modello virtuoso di cogestione del servizio pubblico (tra associazionismo del terzo settore e Asl brindisina) e riabilitazione psicosociale, ma organizzata ancora a livello sperimentale".

"La Regione ha riconosciuto il valore di questa esperienza - prosegue la segretaria di Cgil Puglia, Filomena Principale - ma adesso occorre dare sicurezza agli operatori, stabilizzando il loro lavoro perché al momento il progetto è portato avanti attraverso una convenzione fra Asl Brindisi e Regione Puglia che scade periodicamente". "Occorre - conclude - strutturare al meglio il servizio e con esso tutta la partita della salute mentale in Puglia". (ANSA).