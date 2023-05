Protesta Network Contacs a Bari, no a trasferimenti lavoratori

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Centinaia di lavoratori della Network Contacs di Molfetta tengono un presidio questa mattina dinanzi alla prefettura di Bari per protestare contro l'imminente trasferimento di 120 dipendenti a Palermo. Il presidio è stato organizzato in concomitanza con un incontro con la prefetta Antonia Bellomo. Sono presenti le delegazioni Uilcom, Filctem, Cisl, Ugl e Cgil.

"Siamo qui per questo scellerato piano industriale che l'azienda ha consegnato e che ha portato alla rottura delle trattive. Stiamo vivendo un dramma sociale, perché se non troviamo una soluzione entro il 5 giugno 120 lavoratori andranno a Palermo", ha dichiarato il segretario regionale Uil Comunicazione, Vito Gemmati. "Vanno coinvolti i nostri Parlamentari pugliesi senza distinzione di appartenenza politica, bensi in una logica di interesse territoriale e sociale.

Va da sé che per fare ciò è importante il contributo della Regione Puglia".

"Noi chiediamo un tavolo immediato - ha dichiarato Mariangela Picciotti, segretaria provinciale Ugl Telecomunicazioni - L'azienda preferisce trasferire i lavoratori anziché portare un piano d'azione industriale che permetta loro di sopravvivere. Un fatto inammissibile: tra i lavoratori che hanno ricevuto la lettera di trasferimento per il 5 giugno, ci sono anche soggetti fragili come lavoratori disabili".

"Questo è un piano aziendale che offende il territorio, offende tutti quelli che su questo territorio hanno scommesso attraverso il lavoro dignitoso - aggiunge la segreteria generale Cgil Bari, Gigia Bucci - Proporre un trasferimento aziendale significa mortificare i sacrifici che i lavoratori hanno compiuto in questi anni per recuperare un piano d'emergenza aziendale. Questo è il primo sciopero che abbiamo messo in campo con tutte le altre sigle sindacali e non sarà l'ultimo. Il nostro obiettivo è il ritiro delle lettere di trasferimento".

