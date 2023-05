A Bari donazioni di sangue e visite specialistice in piazza

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Raccogliere sangue per sopperire alla storica carenza dell'estate e promuovere la cultura della donazione e della prevenzione: è questo l'obiettivo dell'iniziativa 'Vinci due volte', in programma il 24 e 25 maggio e promossa da Avis Bari, Brigata Pinerolo e Lilt Associazione metropolitana di Bari. La "maratona del dono" inizierà giovedì 25 a partire dalle ore 8.30 e, contemporaneamente, chi vorrà potrà sottoporsi a visite dermatologiche e nefrologiche con gli specialisti della Lilt.

L'iniziativa, presentata questa mattina a Palazzo di Città, vedrà piazza Libertà trasformarsi in un villaggio che ospiterà diverse attività, tra cui interventi musicali, attività ludico-creative per i bambini e un corso gratuito di primo soccorso pediatrico e sicurezza in auto.

"Mi auguro - ha dichiarato il il presidente di Avis comunale Bari Nicola Iacobbe - che alla fine della giornata avremo raccolto tante sacche che serviranno a sopperire alla storica carenza che si registra puntualmente con l'arrivo dell'estate. La generosità di chi già dona non basta più".

"L'amministrazione comunale ha voluto accogliervi qui perché, anche noi, quotidianamente cerchiamo di mettere al centro della nostra azione la tutela della salute - ha concluso l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli durante la presentazione.

"L'appello che sento di rivolgere a tutti i baresi -conclude - è quello di partecipare a questo appuntamento dimostrando di essere parte di una comunità solidale e attenta alla prevenzione". (ANSA).