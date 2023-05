Helen Mirren tra gli stand della mostra dell'artigianato a Lecce

(ANSA) - LECCE, 21 MAG - L'attrice premio Oscar Helen Mirren si è immersa oggi tra gli stand di "Artigianato d' eccellenza", la mostra mercato del made in Italy d'autore in ospitata nell'ex Chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce. Con indosso un completo giacca e pantaloni rosa, scarpe da ginnastica ai piedi, l'attrice britannica è arrivata senza il marito, il regista statunitense Taylor Hackford, soffermandosi ad ammirare i prodotti esposti e accettando volentieri di posare anche per una foto ricordo e intrattenendosi con gli espositori che le hanno fatto dei doni, tra cui un paio di orecchini subito indossati e una sciarpa. Mirren è ormai da tempo una salentina d'adozione, con il marito Taylor Hackford ha acquistato una masseria a Tiggiano nel Sud Salento, dove vive in mezzo alla natura quando non è impegnata sui set in giro per il mondo. (ANSA).