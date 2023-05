Donna accoltellata, la figlia 16enne ha assistito ad aggressione

(ANSA) - ACQUAVIVA DELLE FONTI, 21 MAG - C'è un testimone oculare del tentato omicidio avvenuto ieri sera ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari dove una donna è stata ferita gravemente a coltellate dal marito che è stato fermato. È una dei cinque figli della coppia, una ragazzina di soli 16 anni.

Sarebbe stata lei a raccontare agli investigatori che la madre, dopo una accesa lite col padre, è stata colpita più volte con un coltello al torace.

A dare l'allarme è stata la 43enne ferita che ha avuto la forza di trascinarsi in strada e chiedere aiuto. I vicini di casa sentendo le urla hanno chiamato i soccorsi mentre l'uomo, di 54 anni anche lui di origini albanesi, si allontanava dall'abitazione. È stato ritrovato non lontano dalla locale caserma dei carabinieri: aveva gli abiti sporchi di sangue.

