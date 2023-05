Donna accoltellata nel Barese, fermato il marito

La donna ferita, che è di origine albanese così come il marito, è stata trasferita dal Miulli di Acquaviva al reparto di chirurgia toracica del Policlinico di Bari ed è stata operata per la lesione al polmone. Resta in prognosi riservata. Il marito, che ha 54 anni, è stato sottoposto a fermo.

Durante un sopralluogo in casa della coppia, gli investigatori hanno anche individuato e recuperato il coltello utilizzato per l'aggressione.

Le indagini sono ancora in coso per individuare l'esatta dinamica dell'accaduto che pare sia riconducibile ad una lite coniugale.