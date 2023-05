Italia Green Film Festival premia la lotta per l'ambiente

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Rispetto per l'ambiente, il problema della plastica nei mari e negli alimenti, lo spreco alimentare, fino alle eco-mafie. Sono i temi trattati da alcuni dei film premiati all'Italia Green Film Festival, giunto alla quarta edizione, nel corso di una cerimonia nella tardo pomeriggio di ieri al Teatro Torlonia. Il Festival è patrocinato, tra gli altri, da Unesco, Parlamento europeo, Wwf, Marevivo, Ministero della Transizione ecologica (oggi Ambiente).

Tra i circa 300 lungometraggi che hanno partecipato al festival, ne sono stati selezionati 12, dei quali alcuni sono stati premiati con la Golden Leaf per l'impegno manifestato a favore dell' ambiente. Tra questi, "Posidonies", sull' importanza della pianta acquatica posidonia, seconda fonte di ossigeno per il pianeta, dei registi ciprioti Antis Iakovou e Evie Demetriou; il documentario "L'ultimo calore d'acciaio" di Francesco De Filippo e Diego Cenetiempo sulla chiusura dello storico impianto siderurgico Ferriera di Trieste e sua riconversione; "Milva", di Nico Capogna, documentario sull'impatto dell'impianto dell'Ilva di Taranto sulla bellezza della Puglia; "Bin boy", film del regista indiano Bauddhayan Mukherji, sulla protesta di un bambino contro l'accumulo dei rifiuti urbani; "La Lixeira, la dignità degli invisibili" di Guido Galante e Antonio Notarangelo, sui giovani di Maputo (Mozambico) che vivono nella discarica cittadina.

Per Pierre Marchionne, Direttore artistico e ideatore del Festival, "occorre diffondere la cultura Green & Social a tutti i giovani della terra utilizzando le opere cinematografiche".

