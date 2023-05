Nuova protesta degli agricoltori, il 22/5 sit-in a Bari

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Il 22 maggio gli agricoltori dell'area metropolitana di Bari, della Bat, di Lecce, Taranto e Brindisi protesteranno davanti alla sede della Regione Puglia, sul Lungomare Nazario Sauro. Sette (quattro "sì" e tre "no") sono le richieste che gli imprenditori, le delegazioni territoriali di Cia Agricoltori Italiani Puglia e Copagri Puglia avanzeranno al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e agli assessori Piemontese (Bilancio) e Pentassuglia (Agricoltura): no al tributo 630 sulla manutenzione ordinaria del territorio, no all'aumento delle tariffe irrigue dei Consorzi e delle tariffe Arif e al prosieguo della gestione commissariale; sì al saldo e stralcio delle cartelle, sì a una riforma immediata dei Consorzi di bonifica e a un immediato avvio della stagione irrigua.

"Sulla disastrosa situazione dei Consorzi di Bonifica commissariati (Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi) porteremo la nostra protesta e le nostre proposte", annunciano Gennaro Sicolo, presidente di Cia Puglia, e Michele Palermo, presidente di Copagri Puglia. "Avevamo chiesto a tutte le altre organizzazioni di fare un'unica manifestazione unitaria, per mettere insieme tutto il mondo agricolo, ma Coldiretti e Confagricoltura hanno preferito fare da sole. Prima o poi occorrerà comprendere che, su questioni come queste, bisogna essere uniti, nell'interesse esclusivo del mondo agricolo pugliese", sottolineano.

Nel documento si propone di chiudere la gestione commissariale per riuscire, finalmente, a compiere una serie di azioni non più derogabili: programmare un piano di lavori pluriennali dei Consorzi, affidare ai Consorzi di Bonifica la piena e prioritaria gestione della risorsa idrica, favorendo l'ammodernamento degli impianti e delle reti di distribuzione di acqua di derivazione superficiale e da falda. (ANSA).