Passera,Puglia svetta tra Regioni che investono per valorizzarsi

(ANSA) - BARI, 18 MAG - "Ci sono bellissimi esempi di innovazione tecnologica in tutte le parti di Italia, anche se nessuno può nascondere il gap ancora da recuperare da tutti i punti di vista in alcune parti del Sud, ma anche in alcune aree del Nord e del Centro". Lo ha detto il fondatore e ad di illimity, Corrado Passera, a margine della prima giornata del 'Strategy Innovation Forum sbarca al Sud' in corso a Bari ed organizzato dall'università Lum.

"La Puglia - ha aggiunto - svetta fra le Regioni che meglio stanno facendo per valorizzarsi". Passera ha raccontato che la sua famiglia si occupa di turismo e alberghi, "abbiamo deciso di investire noi stessi in questa Regione - ha detto -. La regia che la Regione sta dimostrando per attrarre investimenti di qualità, e programmare turismo di qualità per il futuro, è apprezzabile". (ANSA).