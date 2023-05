Notte della Taranta vola in Serbia per Settimana cultura Italia

(ANSA) - BARI, 18 MAG - La Notte della Taranta rappresenterà l'Italia nell'ambito della Settimana della cultura italiana in Serbia, a Novi Sad, il 20 maggio con due appuntamenti: il primo, alle ore 11, porterà gli artisti della Taranta alla 90esima fiera internazionale dell'agricoltura, alla presenza del ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e dell'ambasciatore d'Italia in Serbia Luca Gori; poi, alle ore 20, La Notte della Taranta sarà di scena nella stazione culturale Svilara di Novi Sad per un concerto gratuito e aperto a tutta la città.

Gli artisti con le loro esibizioni evidenzieranno la lunga ricerca svolta in 25 anni di attività sulla valorizzazione delle lingue minoritarie. Durante il concerto, infatti, saranno proposti, oltre ai brani in grico, anche le canzoni in lingua arbëreshë.

A intrattenere il pubblico a ritmo di pizzica saranno le voci di Salvatore Galeanda e Consuelo Alfieri, i tamburelli di Roberto e Alessandro Chiga, le cornamuse di Nico Berardi, la fisarmonica di Roberto Gemma, il violino di Giuseppe Astore e la danza di Lucia Scarabino, Mihaela Coluccia e Andrea Caracuta.

L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra fondazione Notte della Taranta e Istituto italiano di cultura di Belgrado, con il sostegno di Agenzia Ice di Belgrado e il supporto culturale di fondazione 'Novi Sad-Capitale Europea della Cultura', stazione culturale Svilara, facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Novi Sad, accademia delle Arti di Novi Sad e teatro dei Giovani. (ANSA).