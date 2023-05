Investita mentre attraversa la strada, muore 73enne a Monopoli

(ANSA) - MONOPOLI, 18 MAG - Una donna di 73 anni è morta ieri sera, mercoledì 17 maggio, dopo essere stata investita in via Sant'Anna, a Monopoli (Bari). L'incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dall'ospedale San Giacomo e la donna sarebbe morta poco dopo l'arrivo nel nosocomio. Secondo le prime ricostruzioni, la 73enne stava attraversando la strada con il suo cane al guinzaglio quando, per cause ancora da chiarire, è stata travolta da un'auto guidata da un giovane. L'automobilista ha subito chiamato i soccorsi e i carabinieri intervenuti hanno chiesto aiuto a medici e infermieri del vicino pronto soccorso in attesa dell'ambulanza. (ANSA).