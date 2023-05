In Salento le prime 'Olimpiadi dei Messapi'

Sette comuni della provincia di Lecce ospiteranno la prima edizione delle Olimpiadi dei Messapi, il festival dedicato agli antichi popoli della Messapia. L'evento ideato da Francesco Meo, archeologo docente di UniSalento e direttore del museo diffuso di Borgo terra di Muro Leccese, è promosso d'intesa con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. A sfidarsi saranno gli studenti delle classi elementari dei sette comuni del Leccese coinvolti nel progetto caratterizzati da un insediamento, sito o parco archeologico messapico: Muro Leccese, Alezio, Cavallino, Melendugno (Roca vecchia), Nardò (Li Schiavoni e Nardò), Poggiardo (Vaste), Soleto.

In questi mesi gli studenti (di età compresa tra i 9 e i 10 anni) sono stati coinvolti in incontri con esperti e archeologi volti alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei luoghi del Salento, con la promozione del valore sociale dello sport, inclusivo e per tutti.

La sfida finale delle 'Olimpiadi dei Messapi' si svolgerà domenica 28 maggio nel parco archeologico Palombara di Muro Leccese, trasformato per l'occasione in un insediamento messapico grazie ai rievocatori in abiti storici dei 'Cavalieri de li Terre Tarantine'. Si sfideranno 252 atleti in 6 gare, proprio come negli antichi giochi olimpici. (ANSA).