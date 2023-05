Geo Barents diretta a Brindisi con 26 migranti a bordo

(ANSA) - BRINDISI, 17 MAG - Brindisi è il porto di sbarco assegnato a Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf) che ha salvato ieri 26 persone su un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali a largo della Libia. Tra i sopravvissuti anche una donna incinta e 8 bambini. Ci vorranno circa due giorni di navigazione per raggiungere il porto. (ANSA).