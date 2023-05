Parisi, nuove tecnologie per affrontare i cambiamenti climatici

(ANSA) - BARI, 16 MAG - "Occorrono interventi decisivi per affrontare i cambiamenti climatici, e investimenti scientifici in nuove tecnologie basate sulle fonti rinnovabili per evitare di cadere nella terribile trappola dell'esaurimento delle risorse". Lo ha detto il premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, durante sua lectio magistralis dal titolo 'Scienza e pace' all'università Aldo Moro di Bari.

"Si tratta di sfide globali che si possono affrontare solo con il contributo e la solidarietà di tutte le nazioni".

"Occorre - ha detto Parisi - costruire legami e ponti fra Paesi diversi. La scienza è interconnessa e per questo si presta bene per questo scopo". (ANSA).