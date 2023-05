Parisi, 'la fiducia nella scienza rischia di diminuire'

(ANSA) - BARI, 16 MAG - "E' in corso la diffusione di tendenze anti scientifiche, la fiducia nei confronti della scienza rischia di diminuire". Lo ha detto il premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, durante sua lectio magistralis dal titolo 'Scienza e pace' all'università Aldo Moro di Bari. Il fisico ha anche rilevato come la scienza sia per sua natura contraria ai nazionalismi.

"Le tragedie avvenute durante il Covid lo dimostrano: molte persone si sono rifiutate di curarsi, o lo hanno fatto troppo tardi, a causa del rifiuto della scienza ufficiale". Per Parisi la responsabilità è "dell'arroganza di alcuni scienziati o di alcuni divulgatori che presentano la scienza come una magia inaccessibile" e ha osservato che l'antidoto contro "l'erosione della fede nel progresso" è "la profonda conoscenza della scienza".

Parisi ha quindi osservato che "la scienza, specialmente nel secondo dopoguerra, ha contribuito a spingere per la pace, per la miriade di trattati sul controllo degli armamenti nucleari e, quindi, ha fatto un enorme lavoro".

Il Nobel ha quindi messo in guardia dal pericolo che "anche la politica possa voltare le spalle alla scienza per inseguire il consenso" e, a margine dell'evento, ha rilevato che "la scienza è un'impresa sovranazionale, non guarda ai nazionalismi, non guarda alla casacca, al colore di chi fa le cose, è un punto di partenza per fare imprese fondamentali anche per costruire rapporti fra Paesi in cui i governi,a volte, si guardano in cagnesco".

Di per sè, ha aggiunto, "le tecnologie normalmente sono neutre: spetta agli esseri umani decidere in che direzione muoversi e fare le cose". (ANSA).