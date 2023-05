Comunali, in Puglia 43 sindaci eletti, ballottaggio a Brindisi

(ANSA) - BARI, 16 MAG - Otto ballottaggi e 43 sindaci eletti al primo turno. E' il risultato finale delle elezioni in Puglia per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.

Nell'unico capoluogo di provincia, Brindisi, sarà sfida tra Giuseppe Marchionna, candidato del centrodestra che si è fermato al 44%, e Roberto Fusco, candidato del Pd e M5S, che ha ottenuto il 33,32% delle preferenze. Decisivi potrebbero essere eventuali apparentamenti.

In provincia di Bari saranno cinque i ballottaggi tra due settimane: si torna nelle urne ad Acquaviva delle Fonti, Altamura, Mola di Bari, Valenzano e Noci. Ballottaggio anche a Carovigno, nel Brindisino e a Bisceglie nella Bat. Tra i Comuni più grandi, da annotare la vittoria al primo turno a Monopoli del sindaco uscente, Angelo Annese (centrodestra), a Ostuni ha vinto Angelo Pomes (centrosinistra con il M5S), a Otranto Francesco Bruni (civico). (ANSA).