Cade su lungomare Salento e sbatte testa, muore turista 73enne

(ANSA) - LECCE, 16 MAG - Una turista tedesca di 73 anni in vacanza in Salento è morta questo pomeriggio a Tricase Porto mentre stava passeggiando con suo marito lungo uno degli scorci più suggestivi della costa.

La donna, per cause ancora da accertare, è caduta e ha sbattuto la testa mentre stava scendendo la scalinata in cemento che dal lungomare conduce allo specchio d'acqua naturale che si trova tra la scogliera e il muraglione, vicino alla sede dell'ufficio locale marittimo della Guardia costiera.

Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. Ancora da accertare se a determinare la caduta sia stato un piede messo in fallo oppure un malore. Sotto choc il marito della donna. Indagano i carabinieri. (ANSA).