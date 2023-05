'Assegnateci una casa', studenti contro il caro affitti a Bari

(ANSA) - BARI, 16 MAG - "Siamo stanchi di attendere, lanciamo la costruzione di liste studentesche per l'assegnazione gratuita delle case agli studenti in tutte le città universitarie": è la proposta dell'associazione 'Cambiare rotta' che questa mattina ha manifestato a Bari davanti al palazzo della presidenza della Regione Puglia dove ha posizionato una tenda.

"Mentre il governo perde tempo - dicono gli studenti - nella speranza che le nostre rivendicazioni evapori nel nulla, noi continuiamo a mobilitarci per imporre nell'agenda politica del paese l'urgenza di soluzioni strutturali sul tema abitativo".

"La mancanza strutturale di studentati pubblici e le speculazioni selvagge del libero mercato degli affitti - lamentano - per colpa dell'abolizione dell'equo canone, non sono soltanto uno dei lati di un sistema universitario sempre più escludente per le fasce popolari, ma un'ipoteca sulla possibilità come giovani, studenti e non, di costruirci un futuro, dentro una condizione generale di precarietà in cui caroaffitti e carovita si intrecciano con il tema del salario, della disoccupazione e dello smantellamento sistematico di tutele sociali e servizi pubblici in nome del profitto". (ANSA).