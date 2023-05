Operazione antimafia nel Salento, arrestato anche finanziere

(ANSA) - LECCE, 15 MAG - Nell'ambito dell'operazione antimafia di questa mattina, i carabinieri del Ros di Lecce hanno arrestato anche altre due persone, tra cui un finanziere leccese in servizio presso il comando della Guardia di finanza di Brindisi. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto circa cinque chili di cocaina e 300mila euro in contanti.

L'indagine che ha portato al blitz antimafia ha fatto emergere l'attività di riorganizzazione del clan Politi, dopo l'arresto del suo capoclan Saulle Politi. A riorganizzare le fila sarebbe stato il 44enne Gabriele Tarantino che, detenuto ai domiciliari, ne avrebbe assunto la reggenza - secondo gli investigatori - curando l'affiliazione di nuovi membri dell'organizzazione e la definizione delle strategie criminali.

Secondo le indagini avrebbe intrattenuto rapporti con le cosche della 'ndrangheta, curato gli approvvigionamenti di stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) destinati al mercato leccese, che avvenivano tramite fornitori operanti in Spagna o esponenti della cosca della 'ndrangheta Mammoliti. (ANSA).