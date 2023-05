Maltempo, a Bari code sulla SS16 e un sottopassaggio chiuso

(ANSA) - BARI, 15 MAG - La forte pioggia che da ore sta colpendo la città di Bari ha causato disagi per gli automobilisti sin dalle prime ore del mattino. Sulla statale 16 si segnalano code intense in entrambe le direzioni, mentre la polizia locale è già intervenuta nella zona industriale per chiudere al traffico il sottopasso La Rotella, nei pressi della Metro. La situazione è però in continuo monitoraggio.

Ieri, la protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla su tutta la Puglia per rischio idrogeologico per temporali della durata di 30 ore, a partire dalle 14 di domenica 14 maggio. (ANSA).