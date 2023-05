Funerali Jessica, anche i compagni di scuola in chiesa

(ANSA) - TORREMAGGIORE, 15 MAG - Ci sono anche gli studenti dei licei classici e scientifico di Torremaggiore (Foggia) ai funerali di Jessica Malaj la 16enne uccisa da padre la scorsa settimana che si stanno celebrando nella chiesa. La giovane frequentava il liceo classico.

"Era una ragazza solare, sempre sorridente - raccontano gli amici - ci incontravamo nei corridoi della scuola ed era sempre allegra". Poi due ragazzine si stringono in un abbraccio: "aveva tanti sogni Jessica, era felice quando la sera ci incontravamo in pineta. Ed ora il padre le ha portato via la gioia" della vita. (ANSA).