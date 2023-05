Affluenza in calo per le comunali anche in Puglia

(ANSA) - BARI, 15 MAG - Sino alle 23 di ieri sera in Puglia, per le elezioni di 51 sindaci e il rinnovo dei consigli comunali, ha votato un cittadino su due. L'affluenza, infatti, secondo i dati del ministero dell'Interno, è stata del 49,69%, in forte calo rispetto all'ultima tornata elettorale quando si attestò al 65,83%. Si può votare fino alle 15; subito dopo inizierà lo spoglio.

L'affluenza maggiore si è registrata, per ora, in provincia di Taranto con il 55,2%, segue quella di Lecce con il 54,16%, poi Bari (49,46%), la provincia della Bat (48,22%), Brindisi (47,84%) e chiude il Foggiano con il 43,54% di affluenza. Si vota in nove Comuni della Città metropolitana di Bari, due nella Bat, otto nella provincia di Taranto, 13 in Salento, 11 nel Foggiano e 8 nel Brindisino, tra cui il capoluogo. (ANSA).